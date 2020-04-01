В Армении разгневанная толпа убила в больнице двух подозреваемых в убийстве

13:52 | 29.04.2020

Двойное убийство в армянском городе Гавар спровоцировало массовые беспорядки. Об этом сообщает «Интерфакс».



Как сообщают местные СМИ, сначала в результате перестрелки в Гаваре были убиты два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы. После этого близкие одного из убитых — следователя военной полиции — ворвались в медицинское учреждение, хотя его взяла под охрану полиция. Вооружившись прутьями и ножами, они начали крушить мебель, прорвали заслон полицейских, добрались до палаты, где лежали раненые, и перерезали им горло, а затем скрылись, передает РИА «Новости».



По данным губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в больницу ворвались около 500 человек. В полиции пока не комментируют информацию об убийстве, совершенном в присутствии начальника полиции Армении и многочисленных полицейских.

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