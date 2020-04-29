Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию против подпольных оружейников

13:50 | 29.04.2020

Фото: РИА Новости

ФСБ провела масштабную операцию по задержанию подпольных оружейников от Крыма до Хабаровска. В ходе операции изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.



Совместно с МВД сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, которые причастны к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.



По итогу операции силовики изъяли 95 единиц огнестрельного оружия: автоматы - "АК-74", "АКМС", "АКС-74У"; пистолеты-пулеметы - "ППС", "ППШ", "Кедр", "VZ-67"; винтовки, карабины и ружья - "Мосина", "Mauser", "СКС", "ТОЗ", "Сайга", "Вепрь"; пистолеты и револьверы - "ПЯ", "ПСМ", "ПМ", "ТТ", "Walther", "Наган", а также 17 килограмм взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тысяч патронов и около 5000 комплектующих для их изготовления. Также были изъяты 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия и 16 глушителей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»