Названы самые убыточные фильмы, вышедшие на экраны в прошлом году

13:21 | 29.04.2020

На американском профильном портале Deadline опубликован список самых убыточных кинокартин минувшего года. Эксперты учитывали выручку от кинопроката, домашнего видео и телевизионных прав и выбрали те ленты, которые не окупили затраты на съёмки, рекламу и прочие издержки.



Возглавил список блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс», сделавший создателей беднее на $133 млн. На втором месте оказался фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», потерявший $122,6 млн, на третьем — «Кошки» с убытками в $113,6 млн. За ней следует "Гемини", из-за которого кинокомпания потеряла 111,1 млн долларов, а замыкает антирейтинг неудачников - "Потерянное звено" со 101,3 млн долларов убытков.

© «Вечерние ведомости»