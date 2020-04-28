В Иркутской области чиновников заподозрили в поджоге леса

12:45 | 29.04.2020

В Иркутской области заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.



Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия». Под подозрением в поджоге заместитель мэра района Михаил Барс, начальник сельскохозяйственного отдела Михаил Тышкивский, специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов и пресс-секретарь администрации Екатерина Анисимова.





У них было несколько канистр с бензином. Задержанные чиновники говорят, что прибыли снимать с квадрокоптера очаги пожара. Как пояснил РИА Новости представитель городской администрации, участок, где задержали чиновников, принадлежит мэру Александру Душину.

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