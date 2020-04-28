В Сбербанке с помощью искусственного интеллекта рассчитали пик эпидемии коронавируса в РФ

12:25 | 29.04.2020

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Ведяхин в интервью «РИА Новости» сообщил, что банк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России. По данным исследований, по всей стране пик придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее.



Математическая модель учитывает распределение населения по районам и по странам, миграцию между этими районами, использование всех видов транспорта и различные статусы заболевших — от восприимчивых до выздоравливающих, добавил Ведяхин.



Напомним, по состоянию на 28 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в России превысило 93,5 тыс., за сутки оно выросло на рекордные 6411 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 867 человек.

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