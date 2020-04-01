Нерабочие дни в России продлятся до 11 мая

20:26 | 28.04.2020

Фото: cdn.news-front.info

Период нерабочих дней с сохранением заработной платы в России продлится до 11 мая включительно, об этом сказал президент Владимир Путин во время обращения к гражданам.



Глава государства подчеркнул, что пик эпидемии ещё не пройден, впереди – самый напряженный этап борьбы с коронавирусом.



«От всех нас потребуется собранность, дисциплина и организованность», - отметил Путин.



Также президент сообщил, что одномоментной отмены ограничений из-за COVID-19 не будет и поручил правительству к 5 мая подготовить критерии выхода.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»