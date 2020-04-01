СМИ назвали генерала ФСБ возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17

16:31 | 28.04.2020

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».



На Донбассе этого человека называли «Владимир Иванович» и говорили, что он — куратор всей военной операции на востоке Украины. Источники BBC утверждают: за этим именем может скрываться действующий первый замруководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Один из источников издания утверждает, что в 2015 он получил звание «Героя России».



Отмечается, что эти данные подтвердила и расследовательская группа Bellingcat.

© «Вечерние ведомости»