Американские частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве США

16:09 | 28.04.2020

Американские частные нефтяные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического нефтяного резерва США, сообщает Bloomberg. По данным агентства, уже закачано 1,1 млн барр., а Минэнерго США заключило контракты на размещение в госрезерве 23 млн барр. от компаний-производителей. Основная часть будет доставлена в мае и июне.



Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что власти США не оставят нефтегазовые компании страны без финансовой поддержки.

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