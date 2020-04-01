Песков анонсировал «большое выступление» Путина

16:02 | 28.04.2020

Путин запланировал «большое выступление» на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Песков.



«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так», - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать очередного обращения главы государства к гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



В Кремле пока отказываются говорить о том, будет ли Путин продлевать режим изоляции на майские праздники.

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