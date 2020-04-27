Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

14:05 | 28.04.2020

Мир сможет вернуться к нормальной жизни не раньше, чем через один-два года, даже если эпидемию удастся взять под контроль, заявил американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, передает РИА «Новости».



Гейтс также отметил, что впоследствии люди все равно будут очень обеспокоены возможностью заразиться и радикально поменяют свое поведение. По его словам, подобная ситуация продлится до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцина «сделали риск смертельного исхода остаточным».

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