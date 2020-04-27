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13:57 | 28.04.2020

Власти Австрии намерены отменить режим самоизоляции в стране с 1 мая

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о намерении властей страны отменить режим самоизоляции, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19, с 1 мая, передает russian.rt.com.

«Сегодня мы можем вам объявить, что мы можем завершить ограничения по выходу на улицу. Нам не нужно их продлевать с позиции сегодняшнего дня и по состоянию данных на сегодня. Вместо этого мы переходим к открытому порядку», — сказал Аншобер.

При этом требование к соблюдению социальной дистанции в метр между людьми в публичном пространстве, по его словам, останется в силе, как и запрет на собрания больше десяти человек.

© «Вечерние ведомости»

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