Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

13:57 | 28.04.2020

Фото: m.proxypy.org

За последние сутки в Москве выявили 3075 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 заболевших.



Среди новых заболевших:



- 42,5% — от 18 до 45 лет

- 38% — от 46 до 65 лет

- 8% — от 66 до 79 лет

- 4,5% — старше 80 лет

- 7% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.



Добавим, что за минувшие сутки в России подтверждены 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 2609 (40,7%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»