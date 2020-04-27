Россия и мир
13:57 | 28.04.2020
Фото: m.proxypy.org
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
Среди новых заболевших:
- 42,5% — от 18 до 45 лет
- 38% — от 46 до 65 лет
- 8% — от 66 до 79 лет
- 4,5% — старше 80 лет
- 7% — дети
Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Добавим, что за минувшие сутки в России подтверждены 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 2609 (40,7%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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