Пентагон официально опубликовал три коротких видео с НЛО

13:22 | 28.04.2020

Пентагон опубликовал три коротких видеозаписи ВМС США, на которых зафиксированы воздушные явления, которые военные официально характеризуют как неопознанные.



Объекты были сняты с помощью инфракрасной камеры на борту самолета. На двух видео слышны голоса военнослужащих, которые с удивлением комментируют скорость НЛО. Один из очевидцев предположил, что объектом может быть дрон.



Одна из них была записана в ноябре 2004 года, две другие — в январе 2015-го, сообщается на сайте ведомства. Все эти видео в 2007 и 2017 годах без разрешения Пентагона попали в открытый доступ. Их подлинность признали ВМС США, отмечает РБК.



В Пентагоне добавили, что «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео», по-прежнему считаются «неопознанными».

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