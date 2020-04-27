Ректор ВШЭ рассказал о риске обеднения российского среднего класса

12:38 | 28.04.2020

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, российский средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.



Он также предположил, что доходы будут падать у всех слоев общества, однако «обедневшие богатые» все равно останутся богатыми. «Для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.



Также отмечается, что согласно базовому сценарию ВШЭ, в 2020 г. уровень безработицы в России составит 8%.

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