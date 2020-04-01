Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом COVID-19

16:06 | 27.04.2020

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусной инфекцией и заняла девятое место в списке стран по количеству инфицированных. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба и проекта Университета Джонса Хопкинса (США).



За последние сутки в России выявили 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 87 147 человек. Напомним, в Китае по официальным данным зарегистрировано 83 912 заразившихся.



Как отмечает lenta.ru, статистика по смертям в двух странах сильно различается. Если в Китае умерли 4,6 тысячи пациентов с COVID-19, то в России почти в шесть раз меньше — 794.

© «Вечерние ведомости»