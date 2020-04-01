5% новых заболевших коронавирусом в Москве старше 80 лет

13:39 | 27.04.2020

Фото: yandex.by

За последние сутки в Москве выявили 2871 новый случай коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 45 351 заболевший.



Среди новых заболевших:



- 41% — от 18 до 45 лет

- 39,5% — от 46 до 65 лет

- 9% — от 66 до 79 лет

- 5% — старше 80 лет

- 5,5% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»