Власти Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая

12:37 | 27.04.2020

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая перед журналистами, сообщил, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни после вспышки коронавируса.



Послабления карантина вступят в силу 4 мая. Гражданам можно будет посещать парки, заниматься спортом и передвигаться внутри регионов, соблюдая меры безопасности. В ограниченном режиме начнут работу бары и рестораны, сообщает РБК.



Кроме того, с 4 мая будут возможны тренировки профессиональных спортсменов и возобновлено производство.



Также Конте отметил, что магазины, музеи, рестораны, салоны красоты планируется открыть в стране 18 мая.

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