Власти Южной Кореи считают, что Ким Чен Ын жив и здоров

12:30 | 27.04.2020

Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг предположения некоторых СМИ о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии или даже скончался.



«Позиция нашего правительства тверда», — отметил он, комментируя состояние северокорейского лидера. «Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», — добавил советник.



21 апреля CNN написал, что здоровье Ким Чен Ына резко ухудшилось после перенесенной им операции на сердце. Телеканал отметил, что в последний раз северокорейский лидер появлялся на публике 11 апреля, а вскоре после этого, 15 апреля, впервые за долгие годы пропустил торжественную церемонию в честь годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, напоминает РБК.

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