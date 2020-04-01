Японские власти закрыли въезд в страну для граждан РФ из-за коронавируса

12:25 | 27.04.2020

Япония закрыла границу для россиян из-за коронавируса. Страна запретила въезд из России, а также Белоруссии и Украины. Соответствующее решение было принято правительственным штабом по противокоронавирусным мерам.



Как сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, запрет на въезд начнет действовать с 29 апреля. Общее количество стран, из которых запрещен въезд на время пандемии коронавируса, достигло 87.

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