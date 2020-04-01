У берегов Калифорнии скопилось почти 30 танкеров

12:19 | 27.04.2020

Береговая охрана США заявила, что взяла под наблюдение 27 танкеров, которые встали на якорь около Лонг-Бич, одного из крупнейших портов мира. Танкеры в ситуации переизбытка нефти на мировом рынке используются в качестве дополнительных хранилищ.



Как пишет The Wall Street Journal, нефтетрейдеры сейчас предпочитают хранить нефть, которая заметно подешевела в марте-апреле, на танкерах вследствие заполнения хранилищ в разных странах. По расчетам трейдеров, после победы над коронавирусом цены на нефть отскочат и они зафиксируют прибыль.

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