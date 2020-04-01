По данным Минобороны, коронавирус подтверждён у 874 российских военных

12:07 | 27.04.2020

Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.



Как рассказали в ведомстве, с марта по 26 апреля в российских Вооруженных силах проводилось тестирование. Военнослужащие, у которых выявили COVID-19, сейчас проходят лечение. Из них 314 человек находятся в госпиталях Минобороны, 175 человек — в изоляторах по месту службы, 379 — изолированы на дому, и еще шестеро находятся в больницах.



Помимо этого, коронавирус также подтвердился у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений, среди которых преподаватели и воспитанники, отмечает iz.ru.

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