Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы

11:53 | 27.04.2020

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», пишет РБК.



Респондентам предложили оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. Выяснилось, что в целом по стране пандемией обеспокоены 85,5% опрошенных, в то время как 14,5% сказали, что не испытывают страха.



В список самых обеспокоенных регионов, где граждане проявляют максимальный страх (10 баллов) перед коронавирусом, попали: Забайкальский край (33,3 процента), Псковская область (19,6 процента), Оренбургская область (14,9 процента), Нижегородская область (14,8 процента), Волгоградская область (13,3 процента), Бурятия (11,5 процента), Москва (10,8 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7 процента), Новосибирская область (9,8 процента), Тюменская область (9,4 процента).



Вместе с тем есть регионы, чьи жители вовсе не переживают из-за ситуации с распространением инфекции. Самая большая доля таких респондентов была выявлена в Санкт-Петербурге (33,3%), Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и Сибирском федеральном округе (20,8%).

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