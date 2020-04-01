По данным ВЦИОМ, работу правительства Мишустина не одобряют 23% россиян

11:15 | 27.04.2020

По случаю 100 дней работы нового премьера Мишустина ВЦИОМ 24 апреля впервые опубликовал данные об отношении россиян к федеральному правительству и его председателю.



Согласно опросу, уровни одобрения деятельности кабинета и премьера оказались одинаковыми – 38,9%. Не одобряют работу правительства 23,2% опрошенных, а деятельность премьера – всего 8,3%, передает «Ведомости».



Доверяют лично Мишустину чуть больше половины опрошенных, это второй результат среди российских политиков после Путина. Предыдущий кабинет министров одобряли чуть больше россиян, но и рейтинг неодобрения был значительно выше — 47%, отмечает «Эхо Москвы».



В то же время по данным «Левада-центра», конце марта мнения россиян о деятельности правительства Мишустина разделились поровну (по 48% одобряющих и не одобряющих), отмечает издание.

© «Вечерние ведомости»