Михаил Саакашвили согласился занять пост заместителя премьера Украины

14:19 | 24.04.2020

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение Владимира Зеленского занять пост заместителя премьера Украины.



«Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями», — сказал он на брифинге, который транслировал телеканал «Наш».



Кроме переговоров с МВФ Саакашвили намерен заняться улучшением условий для малого и среднего бизнеса, а также дерегуляцией. «Да, сейчас страной управляют пять-шесть человек, на Украине действует феодальная олигархическая система», - признал Саакашвили. Он считает, что ситуацию нужно менять, а опорой для развития экономики должен стать средний класс, передает MK.ru.

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