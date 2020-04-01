Число умерших в Москве от коронавируса достигло 325 человек

14:05 | 24.04.2020

За сутки в Москве скончались еще 37 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.



Среди новых умерших люди в возрасте 37–86 лет. У них также диагностировали гипертонию, атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет, передает РБК.



Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 325, всего в стране зафиксировано 592 летальных исхода.

© «Вечерние ведомости»