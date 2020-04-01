Главный пульмонолог Минздрава рассказал о необычном течении пневмонии при коронавирусе

13:44 | 24.04.2020

Главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент PАН Сергей Авдеев сообщил, что вызываемая коронавирусной инфекцией пневмония отличается от внебольничной пневмонии, c которой врачи имели дело прежде.



«Это связано с тем, что у пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями», — сказал эксперт.



Авдеев добавил, что ныне у людей с признаками пневмонии порой нет симптомов и признаков болезни — ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. С таким развитием болезни человечество столкнулось впервые, отметил пульмонолог.

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