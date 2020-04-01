Группа The Rolling Stones выпустила посвященный коронавирусу сингл

13:07 | 24.04.2020

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый трек и клип на песню под названием Living In A Ghost Town (Жизнь в городе-призраке), посвященную ситуации с коронавирусом. Это первый сингл группы за последние восемь лет, передает iz.ru.



В клипе можно увидеть кадры из студии с участием музыкантов группы, а также виды пустынных улиц, площадей и голых салонов общественного транспорта.



«Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня», - заявил Джаггер в своем аккаунте в Twitter.

© «Вечерние ведомости»