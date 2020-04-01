США собираются вытеснить Россию и Китай с мировых рынков ядерных технологий

12:56 | 24.04.2020

США должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере, говорится в стратегии Министерства энергетики Соединенных Штатов, опубликованной на сайте ведомства.



В документе говорится, что, если программа Минэнерго будет реализована, «правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения».

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