Власти Чехии начали отменять ограничения из-за коронавируса

12:51 | 24.04.2020

Власти Чехии приняли решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса. Выезд за границу жителям Чехии разрешили с 24 апреля, передает «Ведомости».



«С пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии будет отменен... Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это», - сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех.



С 27 апреля правительство также разрешит возобновить обучение в вузах и открыть фитнес-центры, библиотеки и магазины площадью до 2,5 тыс. кв. м. При положительной динамике эпидемии 11 мая работу возобновят торговые центры, музеи и парикмахерские, а еще через две недели — гостиницы и рестораны, сообщает РБК.

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