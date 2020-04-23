Эксперты Deutsche Bank спрогнозировали сроки исчерпания резервов России

12:47 | 24.04.2020

При цене российской нефти марки Urals в 15 долларов за баррель средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит только на два года. Об этом, как сообщает РБК, говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank. Речь идет о замещении выпадающих доходов бюджета.



Отмечается, что на данный момент размер ФНБ составляет около 120 миллиардов долларов. При текущих обменных курсах ликвидная часть Фонда эквивалентна примерно 9 триллионам рублей, подчеркивают эксперты.



Как напоминает «Эхо Москвы», с начала года нефть эталонной марки Brent упала в стоимости на две трети – до примерно 22-х долларов за баррель. Контрактная цена российской нефти Urals, как правило, привязана к ценам смеси Brent.

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