ВОЗ включила девять российских разработок в список перспективных вакцин от COVID-19

12:39 | 24.04.2020

Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных вакцин против коронавируса девять разработок, созданных российскими специалистами. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Сообщается, что среди указанных препаратов шесть созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, еще два — компанией БИОКАД, и одна из вакцин разработана в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.



Как сообщалось ранее, согласно актуальному перечню кандидатных вакцин против COVID-19, формируемому ВОЗ, на 23 апреля 2020 года в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, и 6 проходят клинические исследования на людях, сообщает rg.ru.

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