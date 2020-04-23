Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

12:30 | 24.04.2020

Премьер-министр РФ Мишустин утвердил предложенную Путиным программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ обнародован на сайте правительства.



Ипотечная программа будет действовать до 1 ноября нынешнего года. Обязательными условиями являются покупка недвижимости в новостройках и первоначальный взнос не менее 20%. Разницу между 6,5% и рыночной стоимостью оплатит государство.



Программа распространяется на суммы до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до трех миллионов рублей в других регионах страны, передает РИА «Новости».

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