Жители российских регионов смогут оформлять рабочие пропуска только на 12 часов

12:20 | 24.04.2020

Пропуска, оформленные жителями российских регионов для выхода на работу, будут действовать 12 часов — они предназначены для тех, кому нужны эпизодические поездки. Принцип работы пропусков раскрыл замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Качанов, передает РБК.



Замминистра сообщил, что система выдачи электронных пропусков разработана Министерством связи и базируется на созданной ПАО «Ростелеком» инфраструктуре электронного правительства. Предполагается внедрить систему пропусков в 21 регионе. По прогнозу Минкомсвязи ее услугами воспользуются примерно 10% населения.



Напомним, 22 апреля мэр Москвы Собянин предложил распространить действующую в столице систему пропусков на все регионы России.

© «Вечерние ведомости»