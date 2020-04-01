В Иране заявили о готовности атаковать корабли американских ВМФ

16:24 | 23.04.2020

Американские корабли, которые будут угрожать безопасности Ирана, будут атакованы вооружёнными силами страны. Об этом 23 апреля заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, сообщает агентство Tasnim.



«Мы отдали распоряжение нашим ВМС. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано», — заявил Салами.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил военно-морским силам уничтожать иранские катера, если они будут «преследовать американские корабли».

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