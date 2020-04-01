15:15 | 23.04.2020

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.



Собираемость платежей с населения упала на 30%, у предприятий, в том числе бюджетных учреждений, падение еще больше - на 45-50%, сообщил Якушев. При этом, по словам министра, такая ситуация связана прежде всего с режимом самоизоляции. При этом он отметил, что прежнего уровня собираемости после выхода из этого режима достигнуть не получится.



По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.

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