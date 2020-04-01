Путин поручил правительству утвердить программу о льготной ипотеке до 1 мая

15:08 | 23.04.2020

Путин поручил правительству до 1 мая утвердить программу о выдаче льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5% на жилье в новостройках. Поручение вошло в список мер по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, опубликованный на сайте Кремля, передает РБК.



В рамках программы гражданам до 1 ноября 2020 года предоставляются ипотечные кредиты по льготной ставке на покупку первичного жилья в размере до 3 млн рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях сумма кредита увеличена до 8 млн рублей, сообщает iz.ru.

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