ЦБ РФ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева

13:43 | 23.04.2020

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором раскритиковал действия министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника президента Глазьева, а также попросил министерство сдерживать его информационную активность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств.



Напомним, на прошлой неделе Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и призвал ввести налог на операции с иностранными валютами в целях борьбы со спекулянтами.

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