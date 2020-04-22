Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США

13:35 | 23.04.2020

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США. По словам хозяина Белого дома, он сделал это, чтобы «защитить замечательных американских трудящихся». Данный шаг, по мнению Трампа, гарантирует, что безработные граждане США из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии, передает rg.ru.



При этом Трамп подчеркнул, что указ может быть продлен или изменен. «Мы сделаем это в надлежащее время», — сказал Трамп. Он также отметил, что положения документа могут быть как ужесточены, так и смягчены.

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