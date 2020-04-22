В 21 российском регионе внедрят цифровые пропуска

13:09 | 23.04.2020

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. В первой очереди будут 7 областей Центрального федерального округа. Это Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.



Речь идёт о системе, которая позволяет гражданам и работодателям через личный кабинет на портале госуслуг получить цифровой пропуск, указав необходимые данные и цель выхода из дома. Напомним, ранее мэр Москвы Собянин предложил распространить систему на всю страну.

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