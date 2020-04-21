В России разрешили не проводить поверку счетчиков до начала следующего года

14:21 | 22.04.2020

На фоне пандемии коронавируса правительство разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года, даже если сроки уже истекли, сообщает Росстандарт. В соответствии с постановлением правительства, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени. Росстандарт и Росаккредитация направили разъяснения организациям, которые проверяют счетчики.

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