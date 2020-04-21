Производители заявили о росте спроса на пищевую соль в России

14:17 | 22.04.2020

Спрос на пищевую соль в России в апреле вырос, что может быть связано с рекомендациями Минздрава РФ об использовании соляного раствора как меры профилактики заражения коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», передает РИА «Новости».



Между тем цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена составляет 3,5 тысячи руб. за тонну, это самая низкая цена на пищевую соль в мире, отмечает «Руспродсоюз».



Мощности российских производителей соли способны удовлетворить возросший спрос на 100%, а если спрос увеличится, то они смогут еще увеличить производство, заверили в союзе.

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