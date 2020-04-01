Глава «Сбербанка» считает, что пик коронавируса в России наступит в период с 5 по 10 мая

17:32 | 21.04.2020

Председатель правления «Сбербанка» рассказал, что эксперты компании разработали математическую модель на основе данных о протекании эпидемии в других странах. На ее основе аналитики банка заключили, что в России пик коронавируса наступит в период с 5 по 10 мая, сообщил Герман Греф в интервью Андрею Макарову на «Ленте.ру».



По мнению главы «Сбербанка», кризис не будет «V-образным» или «U-образным», то есть со скорым подъемом экономики после резкого падения. Ссылаясь на мнение эпидемиологов, он предположил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет продолжительным и может продлиться до 2021 года.

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