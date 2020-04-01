Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

17:28 | 21.04.2020

Власти Москвы будут следить за гражданами с симптомами ОРВИ, с 22 апреля они должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Соответствующий указ подписал мэр столицы Собянин, передает РИА «Новости».



В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. Люди, проживающие с больными коронавирусом, могут выходить в магазин, выносить мусор. Транспортом им можно пользоваться только для поездок в медицинские учреждения.



Напомним, всего в России зарегистрировали 52 763 заболевших COVID-19, 456 человек умерли от заболевания, 3873 пациента поправились.

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