Россия и мир
14:46 | 21.04.2020
МегаФон поможет предприятиям организовать удаленные рабочие места
Продукты для удаленного доступа сейчас наиболее актуальны для бизнеса. МегаФон уже в первые дни после введения ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, предоставил малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к платформе для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Это позволило клиентам оставаться на связи с сотрудниками. Теперь компаниям необходимы комплексные решения, которые помогут работать в таком режиме продолжительное время.
«Мы внимательно следим за потребностями бизнеса и стараемся предложить максимально удобные решения, которые помогут работать в сложившихся нестандартных условиях. С помощью сервисов VDI и RDS мы оперативно перевели на удаленную работу более 14 тысяч сотрудников МегаФона. IT-специалистам для этого потребовалась всего пара дней, и мы готовы так же настроить процессы в компаниях наших клиентов. Я уверен, что эти решения будут актуальны и после окончания режима вынужденной самоизоляции: информация будет в безопасности на виртуальном сервере, а в случае необходимости у сотрудников будет доступ к рабочему столу из любой точки мира с компьютера, телефона или планшета», – говорит Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.
Задачам крупных компаний с разветвленной инфраструктурой отвечает сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное ресурсоемкое ПО, поэтому чаще используется банковскими, образовательными, производственными и торговыми структурами. С помощью VDI можно конфигурировать рабочие места исходя из бизнес-задач. Сервис гарантирует высокую производительность вне зависимости от количества параллельных задач, выполняемых сотрудниками в масштабе компании.
Для малого и среднего бизнеса оптимальным решением является служба сгруппированных удаленных рабочих столов (RDS), благодаря более простому внедрению и невысоким финансовым затратам. Это самый распространенный способ предоставления удаленного доступа для сотрудников. В зависимости от набора ПО они могут пользоваться электронной почтой, пакетом офисных приложений, файловыми ресурсами, получать доступ к таким корпоративным системам, как 1С, SAP, CRM.
Оба продукта созданы на базе собственной платформы «МегаФон Облако». Используя их, клиенты автоматически получают все преимущества облачных решений: отказоустойчивость, доступность, поддержку. Плюсами решений МегаФона является скорость разворачивания удаленных рабочих мест. Так, подготовка облачной инфраструктуры на базе RDS занимает всего один день. Для создания безопасного доступа к рабочим местам потребуется всего несколько минут.
© «Вечерние ведомости»
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