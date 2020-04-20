В РФ резко упали оптовые цены на бензин

12:48 | 21.04.2020

В России резко упали оптовые цены на бензин. По данным экспертов агентства «Аналитика товарных рынков», нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, сообщает РБК.



В период с 13 по 19 апреля стоимость на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже опустилась на 11 процентов, до 35,77 тысячи рублей за тонну (в европейской части страны).



Отмечается, что топливо подешевело из-за резкого падения спроса. В регионах вводят карантинные меры из-за коронавируса, это уменьшает количество машин на дорогах.

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