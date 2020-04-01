Глава ВТБ Костин заявил, что рубль укрепится в 2021 году

13:06 | 20.04.2020

Глава ВТБ Костин считает, что курс доллара не превысит 80 рублей, а в 2021 году российская валюта укрепится. Об этом он заявил в интервью РБК. Также он подчеркнул, что повышение курса доллара на 15% произошло «в допустимых для банков пределах».



Что касается разнонаправленной динамики на рынке, то глава ВТБ объяснил ее тем, что «инвесторами руководят эмоции, а не расчеты».

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