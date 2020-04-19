В поправках в Гражданский кодекс пропишут правила для соседей по даче

12:59 | 20.04.2020

В поправках в Гражданский кодекс пропишут права соседей, подразумевающие разумные ограничения для собственника земельного участка, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству Крашенинников в интервью «Российской газете».



Так, если с соседского участка исходят газы, пары, запахи, дым, копоть, тепло, шумы или вибрации, не превышающие установленных нормативов и не оказывающие воздействие на использование его земельного участка, то такого соседа придется «терпеть». Если же воздействие с соседнего участка будет превышать нормативы или выходить за указанные пределы, то тогда можно потребовать устранить нарушения, передает РИА Новости.



Крашенинников отметил, что вопрос соседских прав — часть новых поправок в кодекс, завершающих процесс защиты прав собственников, начатый 25 лет назад.

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