Глава Минздрава Мурашко заявил о «гладком» течении эпидемии в Москве

12:51 | 20.04.2020

Меры самоизоляции и контроля, которые ввели власти Москвы, эффективны, поскольку позволяют сгладить интенсивность распространения коронавируса, заявил российский министр здравоохранения Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».



Мурашко также отметил, что в последнее время стало меньше поступлений пациентов, зараженных коронавирусом, в тяжелом состоянии. При этом он подчеркнул, что хорошее самочувствие может быть обманчивым и не дает гарантий положительного исхода.



Кроме того, по словам Мурашко, у пациентов, которые своевременно обращаются к врачам и рано начинают лечение, прогноз значительно лучше, чем у тех, кто самостоятельно принимает лекарственные препараты или ждет, что завтра станет чуть лучше.

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