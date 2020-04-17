Историк опроверг информацию о бегстве Гитлера из Берлина в 1945

13:04 | 19.04.2020

Фото: www.globallookpress.com

Доктор исторических наук Александр Зданович опроверг информацию о бегстве Адольфа Гитлера из Берлина, заявив, что останки фюрера были обнаружены в мае 1945 года военными советской специализированной службы СМЕРШ.



Сотрудники спецслужбы были осведомлены, что до 28 апреля Гитлер находился в бункере. В ходе разыскных мероприятий был захвачен глава Союза германских моряков в Берлине Гинцман, который сообщил, что фюрер совершил суицид, после чего его труп был сожжен.



«Но лишь 5 мая солдаты взвода отдела СМЕРШ 9-го стрелкового корпуса в одной из воронок от взрыва бомбы во дворе рейхсканцелярии нашли трупы Гитлера и его жены Евы Браун»,- сообщил Зданович.



Останки Адольфа Гитлера и Евы Браун были взяты под охрану. Как утверждает историк, идентификацией погибших занималась целая группа военных медиков. В ходе проведения необходимых обследований было установлено, что личности найденных трупов принадлежат Адольфу Гитлеру и его супруге.

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