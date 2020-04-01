ЦБ РФ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля

17:03 | 17.04.2020

Центробанк разрешил держателям использовать банковские карты, у которых истекает срок годности, до 1 июля 2020 года. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции в пятницу.



Ранее банки сами принимали решение о необходимости перевыпуска и сроках продления действия карт своих держателей.



Платежные системы Visa, Mastercard и «Мир» еще в конце марта рекомендовали банкам продолжить обслуживание карт с истекшим сроком годности. Это нужно, чтобы держателям не приходилось в условиях пандемии коронавируса посещать банковские отделения для перевыпуска карт, объясняли в Mastercard, сообщает РБК.

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